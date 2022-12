SSP-AM desarticula quadrilha suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e série de roubos na cidade

Durante o cumprimento da Operação Cidade Mais Segura, nesta quarta-feira (07/12), no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio dos agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Posteriormente, a polícia constatou seis mandados de prisão em nome de um dos presos.

De acordo com o secretário Executivo da Seaop, major PM Heber Ribeiro, por determinação do secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as equipes realizavam patrulhamento na cidade para garantir segurança à população. Os policiais receberam a informação de que, em frente a uma residência na rua Josué Neto, haviam dois infratores comercializando entorpecentes e portando arma de fogo.

“Os policiais foram até o local e encontraram Marcelo da Silva Falcão, de 21 anos, vulgo ‘Mata Rindo’, que efetuou disparos contra a equipe que logo revidaram a injusta ação. O segundo infrator, Bruno da Gama Carvalho, 18 anos, vulgo ‘Loirinho’, foi abordado com uma mochila de entorpecentes e indicou aos policiais o endereço de mais dois homens envolvidos com o crime”, explicou.

Ao chegarem na rua Deputado Lino Chíxaro, os policiais encontraram o infrator Marcos Fábio Pacheco Filho de 22 anos, vulgo “Kinho”, que estava em posse de uma arma de fogo. Após buscas em um dos cômodos da residência, o quarto infrator, Bruno Pereira Magalhães de 27 anos, vulgo “Bruninho”, efetuou disparos contra a equipe utilizando uma pistola Glock. Os policiais revidaram a injusta agressão onde o infrator foi alvejado.

Dois infratores atingidos foram encaminhados pela equipe para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) no município de Iranduba, mas não resistiram aos ferimentos. Em nome dos dois infratores, a polícia identificou, ao todo, 12 mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Iranduba. Um deles possuía mais de seis mandados de prisão em aberto.

Ao final da operação, os policiais apreenderam três armas de fogo, quatro munições, 10 porções de diversos entorpecentes, uma balança de precisão e cinco aparelhos celulares.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM