SSP-AM alcança mais de 18 mil alunos da rede estadual de ensino com ações socioeducativas

Com o intuito de orientar crianças e jovens sobre temas como prevenção às drogas, bullying, violência e saúde mental, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), alcançou 18,5 mil alunos da rede pública de ensino, da capital e do interior, com idades entre 8 e 21 anos, com o programa DPV nas Escolas.

Por determinação do governador Wilson Lima, o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, intensificou as ações de prevenção em Manaus e no interior do estado, visando também o combate à criminalidade. As ações socioeducativas são algumas das vertentes do programa Amazonas Mais Seguro.

Nesta terça-feira (06/12), aconteceu a última ação do programa, realizada na Escola Estadual Ana Meire Marques da Silva, localizada no conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com o coordenador de ações do DPV, João Ricardo, destaca a importância de levar o programa para dentro das escolas.

“Quando entramos em uma escola, é acreditando no futuro, no investimento que a Secretaria de Segurança faz de atuar tanto na capital, quanto no interior, nesse trabalho de prevenção, onde a gente acredita que pode mudar o futuro dos jovens dentro da escola”, destacou o coordenador.

De janeiro até o início desta segunda semana de dezembro, o DPV atuou em 75 escolas, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto, com palestras socioeducativas sobre temas como violência, prevenção ao uso de drogas e bullying. Além de Manaus, o programa também chegou a escolas dos municípios de Coari, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Manacapuru, Novo Airão, Autazes, Careiro Castanho e Itacoatiara.

Prevenção

João Ricardo relatou, ainda, que o DPV reforça o que já é passado pelos professores, dentro da sala de aula, e faz com que a Segurança Pública fique mais perto deste público através destas ações.

“Quando a gente vai para dentro das escolas é realmente para embasar o professor em sala de aula. Eles formam alunos para que possam crescer e ser alguém na vida. E a SSP-AM faz justamente o trabalho preventivo, para que eles possam trilhar o melhor caminho”, enfatizou.

O DPV conta com profissionais da área da saúde, como psicólogos e assistentes sociais, que também participam destas ações socioeducativas e realizam atendimentos especializados, em casos onde há necessidade, seja em uma situação observada pelos próprios profissionais, seja por uma solicitação de membros da própria escola.

