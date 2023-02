Sistema de emissão do Cartão do produtor será interrompido por 10 dias úteis para melhorias

Dando continuidade as melhorias institucionais e para garantir mais agilidade nos atendimentos aos produtores rurais do Amazonas, o Idam desenvolveu nova metodologia e, nos próximos 10 dias úteis, não emitirá novos Cartões do Produtor Primário(CPP). Nesse período, os técnicos passarão por um treinamento para um novo método de emissão, que vai simplificar o processo e garantir maior celeridade do pedido à entrega do CPP.

“É determinação do governador Wilson Lima atender com rapidez. Então estamos buscando melhorias dentro do Idam. Agora com uma Controladoria Interna para que os produtores sejam mais rapidamente atendidos em seus pedidos e direitos”, explica Daniel Borges, Diretor-Presidente do Idam.

O Cartão do Produtor Primário (CPP), conhecido como “Carteirinha do produtor”, é um importante documento que ajuda de diversas maneiras aqueles que atuam no setor primário amazonense, seja na agricultura ou na pesca artesanal.

Do dia 06 a 13 fevereiro e do dia 16 a 20 de fevereiro, não haverá emissão de novos Cartões do Produtor Rural. Os atendimentos ao público nas UnLoc’s continuam normalmente e as emissões, pelo Idam Central, voltarão à normalidade no dia 23 de fevereiro.

Aplicativo e cartão digital

Por conta dos benefícios, o CPP é o documento mais requisitado junto ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), responsável pela coleta das informações necessárias e posterior emissão da carteirinha.

Nesse sentido, sobre as melhorias e facilidades voltadas ao atendimento do Agricultor Familiar, o Idam pretende implantar a digitalização de todo o processo, a exemplo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que já tem a versão digital. “Estamos estudando a possibilidade de emplacar a carteirinha digital, sem a necessidade de utilizar papel, por meio de um aplicativo. Nem todos terão acesso no início, mas os que tiverem já irão aliviar o sistema, ajudando indiretamente os demais”, ressalta Daniel Borges.

Agricultores e Pescadores podem obter a Carteirinha do Produtor e com ela obter descontos na compra de diversos insumos e alguns equipamentos utilizados em suas atividades, além de servir como um comprovante oficial da atividade exercida, para fins da seguridade social.

FOTOS: Divulgação/Idam