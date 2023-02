Sine Amazonas divulga 74 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (27/02)

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 74 vagas de emprego para esta segunda-feira (27/02).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em estruturas metálicas em geral, cursos na área de serralheria, possuir experiência na área naval, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em baixa e média tensão, instalação elétrica em geral, cursos na área de elétrica, possuir experiência em instalação naval, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SGI

Escolaridade: Ensino superior completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, experiência em Power BI, análise de dados, Appshet, lógica de programação, conhecimento em ISSO 9001/2015, conhecimento em KPI’S de frota, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA HOSPITALAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em Eletrônica, experiência em manutenção preventiva, corretiva de equipamentos hospitalares em geral, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em preparo e manuseio de cargas, ter curso de Informática Avançada e Excel intermediário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de veículos de alto padrão, ter CNH categoria “AB” ou “B”, curso de Informática Avançada, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROJETOS

Escolaridade: Ensino superior completo ou cursando Administração, Ciência Contábeis, Gestão Financeira ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio em Pacote Office, conhecimento em elaboração de planilhas, conhecimento em leitura textual, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de copeiro atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: VENDEDOR PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir informática avançada, experiência com apontamento ou como conferente, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na troca de pneus de veículos pesados, montagem e desmontagem de pneus, calibragem e demais atividades relacionadas à função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “E”, documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – BENJAMIN CONSTANT

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Benjamin Constant, possuir CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – MANICORÉ

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Manicoré, possuir CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Presidente Figueiredo, possuir CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

20 VAGAS: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Sem experiência na área ou primeiro emprego.

OBS: Ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Metrologia básica, Inspetor da Qualidade e Ferramentas da Qualidade, ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir informática avançada, experiência com apontamento ou como conferente, ter documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento avançado em informática, curso de instalação e configuração de softwares, pacote Office, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

FOTO: Divulgação/Setemp