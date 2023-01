Simone Mendes revela momento constrangedor após procedimento íntimo

Simone Mendes contou ter passado por uma situação constrangedora com o médico com quem realizou uma cirurgia íntima

Simone Mendes abriu o coração para falar sobre algumas questões delicadas na última quinta-feira (19). Em seu canal do YouTube, a cantora publicou um vídeo onde respondeu perguntas dos fãs e falou sobre autoestima. Na gravação, ela ainda contou que precisou realizar uma cirurgia íntima após a gestação mais recente.

“Na minha gravidez, eu tive hemorroida e ela inflamou tanto que quebrou um ponto. Plicoma é o nome disso. Fui ao médico, fiz a cirurgia e ficou bonitinho, tudo organizado de novo“, afirmou ela. Simone é mãe de Henry, de oito anos, e da pequena Zaya, de 1 aninho.

Simone então contou que passou por um momento um tanto constrangedor depois do procedimento, “Passa o tempo, dois anos, era para ter voltado e não voltei. Quando vou visitar uma casa de um amigo, quem estava lá? O médico e a esposa dele”, revelou.

“Eu vou falar um negócio, é vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido. Está tudo bem e sob controle, já foi. Agora ele é amigo“, brincou por fim.

Fonte: Jetss