Setemp e Iemac assinam termo de cooperação técnica para oferta de cursos de qualificação

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), assinou na manhã desta quinta-feira (26/01), o termo de cooperação técnica com o Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Ieamc), com o objetivo de qualificar o trabalhador para sua inserção no mercado de trabalho.

A parceria entre a secretaria e o instituto foi firmada em 2020, quando foram apresentados os cursos e as necessidades dos trabalhadores, que precisam se qualificar para garantir uma vaga no mercado de trabalho.

A execução dos cursos será realizada pela Setemp, que fará um edital de chamamento para seleção dos candidatos, através do Sine Amazonas.

Para a Secretária Executiva da Setemp em exercício, Sinara Braga, esta parceria vem ao encontro das necessidades da população, que todos os dias, através dos nossos canais de atendimento, procuram cursos de qualificação. A Setemp também oferece qualificação profissional pela parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

“Espero em breve poder anunciar os cursos, que serão disponibilizados para o cidadão amazonense. Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, foco na qualificação e na geração de emprego e renda”, ressaltou a secretária.

De acordo com o Presidente do Iemac, Marchelli Crispim, o Iemac está expandindo a oferta da educação profissional no estado, como política de geração de trabalho, emprego e renda para a população. Para efetivar esta ação, uma das iniciativas da instituição foi buscar uma parceria com a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo da Sedecti, para focar na empregabilidade.

Qualificação

A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), em 2022, ofereceu mais de 7.400 vagas de cursos de qualificação em parceria com instituições de ensino e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), sendo 6.200 cursos realizados de forma presencial e 1.200 na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Somente neste mês de janeiro já foram ofertadas mais de 3 mil vagas em cursos de qualificação, através da Setemp em parceria com o Centro Universitário do Norte (Uninorte).

FOTOS: Henrique Miranda/Setemp