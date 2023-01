SES-AM destaca práticas integrativas e complementares para cuidados com a saúde mental

Com o objetivo de promover um ambiente organizacional com qualidade, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da equipe de coordenação estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), destaca a importância dos recursos terapêuticos disponíveis e as atividades realizadas, neste mês, em unidades de saúde para servidores. As ações acontecem em alusão ao Janeiro Branco, mês de conscientização sobre saúde mental.

As PICS são ferramentas preventivas cuja prática tem raízes ancestrais, regionais e orientais, onde são usados recursos terapêuticos com o objetivo de cuidar da saúde de forma integral, buscando a prevenção de doenças como a depressão.

A coordenadora de Estado das Práticas Integrativas e Complementares em saúde, Carolina Fadoul, destaca a importância de disponibilizar as atividades aos servidores.

“A SES já realiza os atendimentos das PICS voltado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), porém, neste mês, decidimos realizar ações voltadas para os profissionais da saúde, porque entendemos que a partir do momento em que cuidamos desse profissional, conseguimos qualificar a assistência que ele irá prestar ao usuário, garantindo um atendimento mais humanizado”, pontuou.

Além disso, as práticas complementares visam fortalecer o equilíbrio físico, emocional e mental a partir do autocuidado, uma vez que se baseiam na desarmonia do corpo ou mente resultando em questões emocionais que se materializam no físico e acabam afetando os órgãos.

A fisioterapeuta do Centro de Atenção ao Servidor da SES, Dalva Coimbra, ressalta os benefícios que as práticas trazem à saúde.

“As PICS trabalham muito a questão de trazer você para você mesmo, reequilibrando as emoções. Às vezes uma auto massagem, yoga ou auriculoterapia fazem toda a diferença, você passa a dormir melhor, ficar mais relaxada, diminui o estresse, as dores de cabeça gerando uma boa qualidade de vida tanto no local de trabalho quanto no dia a dia”, finalizou.

Atualmente, cerca de 30 práticas estão inseridas na PICS, dentre elas estão: Auriculoterapia, Aromaterapia, Reiki, Meditação, Constelação Familiar, Ayurveda, Yoga, Cromoterapia e dentre outras.

Ações nas unidades

No decorrer do mês de janeiro, algumas unidades receberão ações de campanha através da oficina de sensibilização ao autocuidado por meio das PICS. Dentre elas estão: Centro de Saúde Mental do Amazonas, Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz, Maternidade Azilda Marreiro, Centro de Atenção Psicossocial Silvério Tundis, além de uma ação no Parque do Mindu, parceria entre a SES e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus)

Janeiro Branco

A campanha de janeiro Branco é um movimento social, cujo objetivo é chamar a atenção da população sobre as necessidades relacionadas à saúde mental, quebrando tabus e prevenindo o adoecimento emocional. Esse ano a campanha traz o tema: “A vida pede equilíbrio”.

FOTOS: Daniel Oliveira e Rodrigo Santos/SES-AM