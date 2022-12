SES-AM apresenta ambulatório do Hospital Delphina Aziz para representantes de pacientes renais e transplantados

O Hospital da Zona Norte Delphina Aziz, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), abriu as portas para receber, pela primeira vez, representantes das organizações ligadas a pacientes renais e transplantados para uma reunião de alinhamento e apresentação das dependências do ambulatório da unidade. O espaço está sendo preparado pare receber os pacientes que realizam tratamento de pré e pós transplantes de rins no estado.

Foi apresentado ao grupo todo o fluxo do hospital, assim como as medidas que estão sendo tomadas para dar início aos protocolos de atendimento, aos pacientes que aguardam na fila de regulação para realização de transplante de rins no Amazonas.

A diretora executiva do Complexo Hospitalar da Zona Norte (CHZN), Cinthia Rodrigues, pontua que o objetivo da apresentação do ambulatório foi ouvir as ideias e identificar quais melhorias podem ser realizadas, até o início dos atendimentos, ainda neste ano.

“Primeiro estamos resolvendo a parte ambulatorial, após isso, e enquanto está sendo preparada a estrutura, a equipe está sendo capacitada para, então, dar início aos procedimentos cirúrgicos”, explica a diretora do complexo.

O ambulatório está sendo estruturado para ter um fluxo único para transplante na unidade, que inicia na entrada do paciente, com direcionamento ao totem na recepção, na área de espera para consulta, junto à equipe do ambulatório e as equipes médicas que irão atender os pacientes.

Representantes das organizações

Também está sendo preparada uma sala exclusiva para os representantes das comissões das organizações ligadas aos pacientes transplantados.

Estiveram representados durante a visita à unidade, a Associação de Pré e Pós-Transplantados de Fígado e portadores de Doenças Crônicas e Hepáticas do Amazonas (APTCH-AM); Associação dos Transplantado de Hepáticos do Amazonas (ATHA); Associação dos Renais crônicos do Amazonas (Arcam); Associação de Transplantado de Medula Óssea e Pacientes de Leucemias do Amazonas (ATLOM-AM), Associação do Transplantado do Amazonas (Atra); Federação das Associações de Renais e Transplantados do Brasil (Farbra); e Associação Amazonense de Assistência à Mucoviscidose (AAAM).

Capacitação

O início dos transplantes está previsto para o primeiro semestre de 2023, mas a rede já trabalha nas fases preparatórias, incluindo a capacitação de equipes médicas, enfermagem e multiprofissionais, que está sendo realizada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), com apoio do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde.

FOTOS: Francisco Souza/CHZN-INDSH