Secretário de Saúde do Amazonas discute políticas públicas em Brasília

Nesta quarta-feira (25/01), o Secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Dr. Anoar Samad, participa, em Brasília, da 1ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) de 2023. Participarão do evento a ministra de Estado da Saúde, Nísia Trindade, a representante da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross, o presidente do Conselho, Cipriano Maia de Vasconcelos e demais secretários nacionais e estaduais de Saúde.

Acompanhado do secretário executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Jani Kenta Iwata, o gestor levantou a discussão sobre políticas públicas em saúde, considerando a dimensão territorial do Amazonas e suas complexidades logísticas.

Entre as pautas, que serão discutidas em Brasília, está a revisão de uma Portaria de Consolidação, que trata da habilitação de UTIs em regiões de difícil acesso, em especial na região Norte.

“Estamos pleiteando a implantação de 30 leitos de UTI no interior do Estado do Amazonas, bem como o indicativo de ampliar esses leitos, com solicitações de estudo técnico para a oferta de telemedicina e tele laudo na assistência em UTI”, disse Anoar Samad.

Em 2022, o Amazonas avançou na efetivação da política de saúde regional, em especial no atendimento da rede de urgência e emergência com a implantação de 30 leitos totais de UTI adulto tipo II nos municípios de Parintins, Tabatinga e Tefé e cinco leitos de UTI neonatal tipo II no município de Parintins, os quais atualmente estão em pleno funcionamento.

“Estou em Brasília, na Assembleia do CONASS, discutindo políticas públicas em saúde, sobretudo expondo as dificuldades em se fazer saúde em um Estado continental como o nosso Amazonas. À tarde, teremos uma reunião com o Ministério da Saúde para tratar de outras questões. Vamos em frente lutando sempre pelo nosso Amazonas”, disse o secretário.

O evento reúne gestores de todo o país para articulação e discussões de agendas com foco no fortalecimento e melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), além de discutir temas estratégicos para a saúde pública de todos os estados brasileiros.

CONASS

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), fundado em 3 de fevereiro de 1982, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público, e que congrega os secretários e seus substitutos legais – gestores oficiais das secretarias de estado de Saúde.

É missão do CONASS promover a articulação e a representação política da gestão estadual do SUS, proporcionando apoio técnico às secretarias estaduais de Saúde.

FOTOS: Divulgação/ SES-AM