Secretaria de Educação participa do lançamento da 3ª Feira Amazonense de Matemática

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto esteve presente na cerimônia de lançamento da 3ª Feira Amazonense de Matemática. O evento, que ocorreu no auditório Sumaúma da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na manhã desta sexta-feira (03/03), contou com a parceria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam).

Realizada desde 2018, o tema desta edição da feira é “Matemática e Sustentabilidade”. A primeira fase da iniciativa consiste na realização das feiras locais em cada município do estado. Para participar, é necessário o preenchimento do formulário https://forms.gle/46v3BBfPwstcMy3a7 até o dia 31 deste mês.

A Feira Amazonense de Matemática é um espaço de divulgação de trabalhos escolares relacionados à matéria. Nas duas primeiras edições, mais de 280 projetos foram apresentados. A secretária executiva adjunta da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça, falou sobre a iniciativa e o incentivo aos alunos durante suas atividades escolares.

“É importante que os projetos apresentados estejam vinculados ao processo de ensino e aprendizagem que adotamos para as provas do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), além de outras que ocorrem durante o ano. Contamos com a participação de todos os nossos profissionais da educação para incentivarmos essa iniciativa”, comentou.

Etapas

Após o término da primeira fase, prevista para ocorrer na primeira quinzena de agosto, a segunda etapa consiste na divulgação dos trabalhos selecionados em cada feira local. O professor-orientador deverá gravar um vídeo com os alunos apresentando o trabalho e enviar pelo formulário de inscrição.

Nesse momento, o professor-orientador também deve disponibilizar um resumo expandido do projeto. Os trabalhos serão avaliados por professores-avaliadores e o resultado final será divulgado durante as exposições presenciais na Ufam, nos dias 16, 17 e 18 de outubro deste ano.

A Feira Amazonense de Matemática tem o objetivo, também, de promover a pluralidade, como explicou o diretor regional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática no Amazonas e coordenador geral do evento, Prof. Dr. Francisco Eteval da Silva.

“Recebemos trabalhos de todos os ensinos. Temos projetos de alunos do Ensino Fundamental e Médio, além dos nossos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo é fazer com que alunos participem do processo de construção de conhecimento, se sintam devidamente inseridos”, disse o coordenador.

FOTOS: Divulgação/Secretaria de Estado de Educação e Desporto