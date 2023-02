Secretaria de Educação convoca para realizar matrícula os alunos selecionados para a Fundação Matias Machline

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convoca os pais e/ou responsáveis dos alunos, contemplados pelo convênio firmado entre o Governo do Estado e a Fundação Matias Machline (FMM), para a realização da matrícula na instituição. A parceria garante a 368 alunos da rede pública de ensino o ingresso ao Ensino Médio Técnico oferecido pela FMM. Os nomes dos estudantes selecionados podem ser visualizados no link http://bit.ly/3HJXIjD.

O processo de matrícula é realizado presencialmente, na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Djalma da Cunha Batista, localizada na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul. Até o momento, 140 matrículas foram confirmadas na unidade.

A Coordenadoria Distrital de Educação 02 (CDE 02) é a organizadora responsável pelo rastreio dos estudantes que ainda não realizaram contato para efetivar o processo, afirma Josiane Santos, representante da CDE 02.

“Estamos em uma força-tarefa para encontrar alguns alunos que ainda não conseguimos contato. Um a um, buscamos os estudantes no sistema para tentar verificar com os gestores das suas respectivas escolas se há alguma informação de telefone atualizada. O objetivo é conversar com todos os 368 contemplados”.

Documentação

Para a confirmação da matrícula, os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de residência (aluno e responsável), histórico escolar, certificado de conclusão ou declaração de aprovação do 9º ano do Ensino Fundamental.

Além dos documentos, um dos critérios para a efetivação da matrícula é a entrega de exames médicos do estudante, que podem ser apresentados até o dia 28 de fevereiro. Os exames são: tipagem sanguínea, eletrocardiograma, hemograma completo, glicemia e EAS.

“O importante é comparecer na EETI Djalma Batista para dar entrada nos documentos, mesmo que ainda esteja faltando um ou outro. Depois que confirmamos a matrícula, orientamos a volta na escola para a entrega do que está pendente. O estudante não vai deixar de estudar por uma pendência ou outra, por isso reforçamos o aviso”, salientou Josiane.

Início das aulas

As aulas na Fundação Matias Machline (FMM) começaram integralmente na segunda-feira (06/02) para todas as séries do Ensino Médio. Os alunos da rede pública de ensino que foram contemplados pelo convênio e que já confirmaram a matrícula estão aptos a iniciar o ano letivo na instituição.

A seleção dos estudantes agraciados pelo convênio teve como critérios de escolha alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual com a melhor média geral em 2022; com idade máxima de 15 anos; e percentual de frequência acima de 85%, também no ano letivo de 2022. A divulgação dos nomes dos alunos selecionados foi feita por meio do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE-AM), na edição do dia 31 de janeiro.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Estado de Educação e Desporto