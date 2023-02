Seas realiza capacitação de nivelamento para supervisores do ‘Prato Cheio’

Capacitação visa a promoção de boas práticas administrativas, direcionada para supervisores das 18 unidades do programa na capital

Com o objetivo de melhorar a atuação nas unidades do programa Prato Cheio em Manaus, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) promoveu, nesta terça-feira (28/02), uma capacitação de nivelamento para os supervisores dos restaurantes e cozinhas populares que atuam na capital.

A capacitação, realizada de forma presencial durante toda a manhã, foi coordenada pela Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gadsan/Seas) e contou com a presença dos supervisores das 18 unidades do programa em Manaus, além de quatro assessores.

“A capacitação teve como tema ‘5’S e atualizações, e foi desenvolvida especialmente para esses supervisores, com o objetivo de promover boas práticas administrativas que auxiliem na execução dos serviços de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no âmbito dos equipamentos sob a tutela do Estado”, explicou o coordenador da capacitação, Stênio Sá.

O programa Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11 às 13h, com refeições no valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.

FOTOS: Jimmy Christian/Seas