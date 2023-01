Seap realiza ação de atendimento do exame preventivo no Centro de Detenção Feminino

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa terceirizada Reviver, integrado com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou na manhã desta quinta-feira (19/01), a ação de coleta de exame preventivo no Centro de Detenção Feminino (CDF), destinada às internas da Unidade Prisional.

A ação foi promovida pelo Departamento de Saúde da Secretaria.

O exame preventivo, também conhecido como Papanicolau, é utilizado como principal estratégia, para detectar a presença de alterações no colo do útero, recomendado a todas as mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram a atividade sexual. Deve ser realizado uma vez por ano, e após dois exames normais consecutivos, passa a ser feito a cada 3 anos.

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre a população feminina, exceto pelos tumores de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o ano de 2023 foram estimados cerca de 17.010 casos novos, o que representa um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres.

“A Seap tem todo um cuidado com a saúde das pessoas privadas de liberdade (PPLs), e nesta ação voltada especialmente para o público feminino, dedicamos uma maior atenção, é importante continuarmos trabalhando integrados visando o bem estar de todas as custodiadas”, destacou, secretário da Seap, Coronel Paulo Cesar.

“O Departamento tem como finalidade cuidar da saúde de cada reeducanda, proporcionando o cuidado contínuo dentro do sistema prisional, e o exame é simples e rápido, e sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito precocemente, antes mesmo do surgimento dos sintomas pontuou, a chefe do Departamento de Saúde, Carolina da Motta

FOTOS: Divulgação/Seap