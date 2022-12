Seap encerra curso de qualificação profissional de pedreiro

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), realizou nesta sexta-feira (16/12), a cerimônia de encerramento do “Curso de Pedreiro”, voltado para o público intramuros e extramuros, a iniciativa foi coordenada pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a empresa terceirizada New Life.

Com a carga horária de 160h, 14 reeducandos foram qualificados no curso profissionalizante, o evento ocorreu na sede da Seap, na Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

A qualificação profissional tem como finalidade preparar os reeducandos para o mercado de trabalho, com mão de obra especializada, possibilitando desempenhar sua profissão.

“Fazer parte deste curso é uma grande vitória na minha vida, pois qualificado terei mais chance no mercado de trabalho”, relatou um interno concluinte do curso.

Fotos: Divulgação/Seap