Rodrigo Faro x Record TV: emissora quer reduzir 75% do salário do apresentador e permanência é incerta. Saiba detalhes!

Rodrigo Faro pode seguir os passos de Sabrina Sato e se tornar mais um ícone da Record TV a deixar a emissora em 2022. De acordo com a coluna Leo Dias, do Metrópoles, o contrato do apresentador com a emissora chega ao fim no último dia deste ano e as partes ainda não chegaram a um acordo sobre a renovação.

Segundo a publicação, a Record que fazer uma redução drástica no salário de Rodrigo, um dos apresentadores mais bem pagos da TV brasileira. Atualmente, ele recebe cerca de R$ 1,2 milhão por mês. No novo contrato, a emissora quer apagar R$ 300 mil, uma redução de 75% na folha de pagamento do comunicador.

Ainda de acordo com a coluna, Rodrigo não recebeu bem a proposta feita pela emissora e isso gerou um clima de incerteza quanto à permanência. Essa insegurança é algo incomum nos bastidores da Record, que costuma acertar detalhes de renovação ou fim de vínculo cerca de três meses antes do vencimento, como foi o caso de Xuxa Meneghel.