REUNIDO EM BRASILIA, PREFEITO DEDEI LOBO ANUNCIA REGULARIZAÇÃO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

O prefeito de Humaitá Dedei Lobo, está em Brasília nesta quinta feira tratando assuntos de interesse desta municipalidade, em diversos ministérios, dentre os quais os da Saúde e Educação.

O gestor Esteve em reunião na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério da Saúde, hoje pela manhã (02/03), onde a secretária Sara Riça participou através de videoconferência, aqui de Humaitá .

A pauta foi sobre o atraso nos repasses dos agentes comunitários de Endemias que estão sem receber por conta do repasse do ministério da saúde.

Participaram desta importante reunião, a chefe de gabinete da secretaria, Adriana Ilha, o Sr. Geraldo, responsável pelas informações das transferências e pagamentos dos ACE, além de outros assessores.

Diante deste encontro, ficou esclarecido que existe um mês de atraso por parte do Ministério da Saúde, porém hoje será transferido o recurso para pagamento do mês de janeiro e durante o mês de março será transferido o do mês de fevereiro, para regularizacão da filha de pagamento de todos os agentes do município.

É importante ressaltar que todos os municípios do Amazonas, estão em atraso por conta da transição do novo governo brasileiro, mas que a partir de hoje as tramitaçõoes e repasses voltarão a ser normalizados até final de março.

