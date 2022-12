Raio atinge local onde estão manifestantes bolsonaristas e deixa feridos

Quatro pessoas ficaram feridas neste domingo (18) em Brasília por causa de uma tempestade com raios que atingiu a capital federal. Essas pessoas estavam no local onde ocorre, há semanas, manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma das vítimas, uma mulher de 45 anos, precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e foi encaminhada ao IHBB (Instituto Hospital de Base de Brasília).

Segundo informações dos Bombeiros, a ocorrência foi na praça dos Cristais, que fica em frente ao quartel do Exército em Brasília. Três viaturas e 11 agentes se deslocaram ao local para ajudar os feridos, que estavam em uma tenda. A mulher que ficou machucada teve dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. A corporação diz que, após o resgate, ela estava “consciente, orientada e estável”.

Os manifestantes bolsonaristas estão em frente ao quartel do Exército desde o fim do segundo turno das eleições, quando o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi declarado vencedor da contra Bolsonaro. Inconformados com o resultado, passaram a acampar no local. Alguns manifestantes pedem que os militares adotem alguma ação contra a posse de Lula, por exemplo.

Fonte: CNN Brasil