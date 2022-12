“R$ 1,4 milhão, para buscar no aeroporto”; Flamengo decide pagar salário nível Gabigol para ter novo craque

O Flamengo começará a próxima temporada sem ter muito tempo de descanso. Logo em fevereiro, o Rubro-Negro terá a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o Mundial Interclubes para disputar. Jogos bastante difíceis que será preciso muito jogo de cintura para ganhar todos esses títulos. No Mundial, por exemplo, ainda tem a semifinal antes da eventual decisão.

É por isso que o vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, segue trabalhando visando reforçar o elenco que Vítor Pereira terá em 2023. A chegada de um meio-campista é colocada como essencial, tendo em vista que desde a contratação de Arrascaeta, não existe um jogador com o mesmo perfil de jogo e isso também está ligado às características de Everton Ribeiro, ou seja, o CRF tem bons jogadores de lado como peças de reposição, mas não há um meia ofensivo.

A direção tentou bastante Oscar no meio do ano, mas não foi possível. O jogador já tinha tudo acertado para defender as cores Rubro-Negras e o negócio não foi para a frente justamente porque os chineses não quiseram liberá-lo. Agora, o Flamengo segue atrás de um nome de peso e nos bastidores o nome de Coutinho é considerado um reforço deste perfil.

O Aston Villa quer liberá-lo, mas não aceita empréstimo. Deseja receber algo em torno de 15 milhões de euros para vender o brasileiro. O Flamengo, por sua vez, já conversou com pessoas próximas ao craque e também seus representantes. Os ingleses também estão cientes da cobiça do Mengão e aguardam uma proposta oficial. A ideia do CRF já está estabelecida:

Daqui 2 semanas, aparece a notícia q coutinho irá assinar com o Corinthians, coutinho chega em São Paulo… Coutinho assina com o flamengo — Sasori (@EuSasorito) December 19, 2022

Oferecer os mesmos valores salariais que foram acertados com Oscar em julho, algo em torno de R$ 1,4 milhão fixo por mês, fora as bonificações por títulos e desempenho em campo, com essas cifras podendo aumentar de forma considerável. Essas cifras só Gabigol ganha hoje no CRF. A ideia é convencer o Aston Villa a aceitar um acordo por empréstimo, mas com obrigação de compra no fim de 2023, ou seja, o Flamengo se coloca à disposição para comprá-lo no futuro, mas com um preço um pouco menor do que o exigido pelo Aston Villa.