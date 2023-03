Programa Dignidade Menstrual: Mais de 9 mil pacotes de absorventes são entregues a meninas em vulnerabilidade

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), entregou, nesta sexta-feira (10/03), absorventes higiênicos para atender meninas e mulheres que frequentam a rede pública de ensino do município de Manicoré, localizado a 332 quilômetros de Manaus.

Ao todo, foram distribuídos 9.884 pacotes de absorventes para as 2.471 alunas da rede estadual e municipal de ensino de Manicoré, que têm idades entre 12 e 18 anos.

A ação faz parte do programa Dignidade Menstrual, lançado em 2021 pelo Governo do Amazonas, e que envolve as secretarias de Assistência Social e de Educação e Desporto (Seduc).

“Estamos começando março, mês da mulher, e essa entrega não poderia ser mais simbólica. O combate à pobreza menstrual é uma pauta prioritária para o governador Wilson Lima. Todas as meninas e mulheres têm direito a uma vida digna e combater a pobreza menstrual é parte disso”, disse a secretária titular da Seas, Kely Silva.

As entregas ocorreram na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Arindal Vinicius da Fonseca Reis, e teve apoio da prefeitura municipal.

A secretária de Assistência Social de Manicoré, Inara Coutinho, parabenizou o programa do Governo do Amazonas e destacou a importância dele na promoção dos direitos das mulheres.

“O programa Dignidade Menstrual combate uma questão social que afeta principalmente meninas em situação de pobreza e extrema pobreza, além de promover um grande passo em direção à igualdade, saúde e reforçar políticas públicas voltadas para as mulheres”, disse.

