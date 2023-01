Prodam e Cetam reafirmam parceria para promoção da educação profissional no AM

O diretor-presidente da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), Lincoln Nunes, e a diretora-presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Hellen Cristina Silva Matute, estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira (16/01), quando reafirmaram a parceria na promoção da educação profissional do Amazonas por meio da tecnologia da informação e comunicação.

“A Prodam, com toda sua tecnologia e infraestrutura, está à disposição do Cetam para contribuir com a estratégia do Governo do Amazonas de aumentar a capacitação de pessoas para a ampliação das oportunidades de empregabilidade”, afirmou Lincoln Nunes.

A reunião contou com uma apresentação da equipe técnica da Prodam sobre as principais realizações na Plataforma de Gestão e Oferta de Cursos Profissionalizantes do Cetam, que vem sendo mantido e evoluído pela Prodam desde 2019.

“Vemos um crescimento ano a ano do número de vagas ofertadas pelo Cetam. Em 2022 chegamos a mais de 172 mil vagas, distribuídas entre cursos on-line e presencial, na capital e no interior do estado. E todas essas ofertas de vagas foram realizadas por meio do sistema da Prodam. Hoje esse sistema é bastante maduro, tanto que no ano passado não registramos nenhuma intercorrência em todas as 12 etapas de inscrição realizadas”, explicou a analista de sistemas Danubia Lustosa.

Para 2023, a presidente do Cetam Hellen Matute expressou a necessidade de avançar na evolução do sistema para o controle pedagógico dos cursos ofertados e também para aprimorar as estatísticas. “Queremos entender melhor as necessidades dos alunos, além de obtermos informações sobre a relação entre nossos alunos e o mercado de trabalho, afirmou”.

