Procon-AM firma acordo de cooperação com Departamento de Perícia Técnico Científica da Polícia Civil do Amazonas

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) assinou, nesta terça-feira (17/01), um acordo de cooperação com o Departamento de Perícia Técnico Científica da Polícia Civil do Amazonas (DPTC), representada pelo perito criminal, Madson Nascimento.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, ressalta que o trabalho em conjunto entre os órgãos irá resultar em melhoria na assistência à população, que se dará através de cooperação nas fiscalizações conjuntas em benefício do consumidor amazonense.

“A parceria entre o Procon-AM e a DPCT da Polícia Civil tem por objetivo atender as demandas pertinentes e pontuais dos consumidores. Com o auxílio da perícia, poderemos ampliar e dar mais efetividade nos nossos trabalhos de fiscalização que precisam ser periciados”, declarou Fraxe.

Madson Nascimento afirma que estará trabalhando em conjunto com o Procon-AM para a execução de perícias que requerem laudo técnico em produtos apreendidos, após blitz de fiscalização realizadas pelo Procon-AM. “ Atender as demandas e garantir a segurança dos produtos com eficiência aos consumidores é o nosso compromisso com à população amazonense”, afirma Nascimento.

O Procon-AM, pede a colaboração da população amazonense para que formalize suas denúncias de segunda a sexta-feira das 8h às 14h, na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo para atender a população e receber as denúncias, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009. Ou através do site www.procon.am.gov.br e e-mail: [email protected]

FOTOS: João Pedro/Procon/AM