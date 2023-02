Processo, desabafo e ataques… Confira a polêmica em torno do nome da filha de Viih Tube e Eliezer

Cansada de tantas polêmicas, Viih Tube usou as suas redes sociais para desabafar. Chorando, ela também comentou sobre as críticas que Eliezer estaria recebendo: Eu estou a gravidez inteira aguentando quieta, ouvindo de tudo: Ai, coitada, escolheu o pior pai para a filha dela. Ai, imagina a cara da filha deles?, Ele vai abandoná-la na primeira oportunidade. É o tempo inteiro falando mal da aparência do Eli, até da risada dele, das nossas escolhas, da nossa filha! Vocês ferem pessoas! E não estou falando nem do Eli, porque ele não liga. Me machuca ler coisas horríveis sobre a pessoa que amo e sobre nossa família. Pessoas se matam, grávidas perdem bebês, outros ficam traumatizados. E não pensem que um comentariozinho venenoso que você fez não é culpa disso!