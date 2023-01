PRF-AM promove palestras ao batalhão de policiamento de trânsito da PM-AM

Nesta segunda-feira 23/01, a Polícia Rodoviária Federal no Amazonas promoveu uma capacitação para os Agentes de trânsito do batalhão de policiamento de trânsito (BPTRAN) DA POLICIA MILITAR DO ESTADO.

A capacitação teve como tema: transporte e fixação de cargas, visando a fiscalização correta da carga, amarrações, dispositivos de retenção e também a fiscalização do cronotacografo, equipamento obrigatório nos caminhões e ônibus.

O Instrumento tem a função de indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempo de parada e de direção.