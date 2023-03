PRF-AM prende condutor inabilitado e alcoolizado em Humaitá

Durante a atividade de fiscalização no KM 612 no BR-230, os policiais deram ordem de parada a um veículo, sendo possível visualizar que o condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, assim oferecendo a realização do teste de alcoolemia, resultando 0,46 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), além da ingestão de bebida alcoólica, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Humaitá para os demais procedimentos.