A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração na BR-230.



A equipe policial estava em atividade de fiscalização no KM 611 da BR-230, quando abordaram o condutor que estava sem capacete após fiscalização minuciosa foi constatado que além de não possuir placa a motocicleta possuía outros indícios de adulteração.

