Presidente da Alemanha conhece Sistema Estadual do Meio Ambiente durante visita ao Amazonas

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, esteve em visita ao Sistema Estadual do Meio Ambiente, na tarde desta segunda-feira (02/01), junto a uma comitiva formada por ministros e secretários do governo alemão. Na oportunidade, o Governo do Amazonas expôs os resultados alcançados por meio da cooperação, além dos desafios de gestão e as expectativas com a retomada do Fundo Amazônia.

O encontro foi sediado no Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP) do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que é referência na região Norte e também conta com recursos alemães para sua estruturação. A visita ao Amazonas ocorreu após a participação do presidente da Alemanha na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília.

Representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, o secretário de Estado do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, apresentou as ações realizadas pelo Estado no combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, bem como os desafios logísticos para atender o território, do tamanho de quase cinco “Alemanhas”.

O secretário da Sema frisou a importância da colaboração não só para fortalecer as atividades de comando e controle, mas também para estabelecer uma nova matriz econômica compatível com a floresta em pé, que viabilize, sobretudo, o combate à pobreza entre as populações tradicionais.

“A visita do presidente da Alemanha demonstra a importância do Amazonas para o futuro climático do planeta; e reforça o papel da política de desenvolvimento sustentável liderada pelo governador Wilson Lima. A Alemanha tem uma participação fundamental nos avanços que fizemos nos últimos anos, e nossa expectativa é que possamos ter continuidade dos projetos financiados por meio do Fundo Amazônia”, ressaltou Taveira.

Durante a visita, o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, explicou como o órgão realiza o monitoramento dos dados de desmatamento e queimadas, frisando a importância da cooperação internacional, também, para garantir meios para uma pronta resposta aos ilícitos ambientais em campo. Para ele, a visita do governante é de suma importância para a pauta ambiental do Estado.

“A presença do presidente alemão em nosso estado, sobretudo no nosso Centro de Monitoramento, mostra que o protagonismo da pauta ambiental voltou a ter a importância que merece. O presidente Frank-Walter veio conhecer a estrutura do CMAAP e o funcionamento do Sistema de Monitoramento de queimadas e desmatamentos; e, é claro, aproveitamos a oportunidade para mostrar os gargalos que dificultam nosso trabalho, esperando assim que sejamos beneficiados de alguma forma com essa visita”, salientou Valente.

Investimento alemão no Amazonas

O governo alemão apoia projetos de proteção ambiental na Amazônia desde a década de 90. Nos últimos cinco anos, mais de R$130 milhões foram investidos em ações executadas por meio do Governo do Amazonas.

Uma das ações mais contundentes é o Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical do Estado do Amazonas (Profloram), que resultou na construção da nova sede da Sema, além de quatro Centros Multifuncionais para descentralização das atividades ambientais, em Parintins, Boca do Acre, Humaitá e Apuí.

A segunda fase do Profloram incluiu, também, a remuneração inédita de mais de 230 brigadistas florestais em 12 municípios prioritários, para auxiliar no combate às queimadas no interior do estado, além de aquisições permanentes para estruturação de brigadas municipais e equipamentos para monitoramento aéreo ambiental.

A cooperação com a Alemanha também viabilizou a realização do projeto Roça Sem Queima, que implementou unidades demonstrativas de roçado sem uso do fogo em sete Unidades de Conservação Estaduais, com ações de incentivo comunitário à agroecologia e sistemas produtivos sustentáveis.

O projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Amazon Sustainable Landscapes – ASL) também recebe investimento alemão, no componente referente ao Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), que auxilia a gestão de 24 UCs sob gestão do Estado.

FOTOS: Roberto Carlos/Secom