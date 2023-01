Acompanhado da primeira dama e secretária de educação do município Dona Arnaldo na Chagas, o gestor municipal marcou presença na posse do governador reeleito Wilson Lima.

A visita teve ainda a participação dos vereadores Manoel Domingos, Jorge André e da representante do município Dra. Rita Rita.

O evento de posso ocorreu no Teatro Amazonas e o coquetel com jantar especial no complexo Vasco Vasques em Manaus.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ