Preços dos combustíveis vão descer na próxima semana

Segundo as contas da ‘ECO‘, na madrugada da próxima segunda-feira, 9 de janeiro, o preço do gasóleo simples deverá registar uma queda de quatro cêntimos por litro, para um preço médio de 1,594 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de 2,5 cêntimos por litro, para um preço médio de 1,645 euros.

Segundo a publicação especializada em assuntos económicos, estes preços já têm em conta a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Desta forma, durante o mês de janeiro, o efeito de mecanismo de compensação conta com uma redução mais pequena do desconto do ISP em 1,3 cêntimos por litro para o gasóleo e de 1,2 cêntimos por litro para a gasolina, face ao último mês de 2022.

O alívio no preço dos combustíveis previsto para a próxima semana, tem lugar após esta semana terem registado uma subida em virtude das alterações na fórmula de cálculo do ISP, mas também pelo agravamento da matéria-prima nos mercados internacionais.