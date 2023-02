Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável cometido contra sobrinha, em Humaitá

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), cumpriu, na sexta-feira (24/02), por volta das 17h, mandado de prisão preventiva de um homem, de 33 anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria sobrinha, de 13 anos. O crime ocorreu no dia 11 de fevereiro deste ano.

Conforme a delegada Wagna Costa, titular da DIP de Humaitá, as diligências iniciaram após o irmão da vítima comparecer à unidade policial e registrar um Boletim de Ocorrência (BO), informando que sua irmã tinha sido abusada sexualmente pelo infrator.

“Em escuta especializada, a menina afirmou que no dia do fato, o indivíduo estava passando a noite em sua casa, e enquanto seus familiares dormiam, ele passou as mãos em seu corpo e depois consumou o abuso sexual. Relatou, ainda, que não conseguiu gritar e nem pedir ajuda, após o fato, ele também pediu para que ela não contasse o que havia ocorrido”, detalhou a delegada.