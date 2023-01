PMAM apreende aproximadamente 15 kg de drogas em embarcação no município de Lábrea 

Policiais militares da 4ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM) da na manhã desta sexta-feira (27/01), apreenderam aproximadamente de 15 kg de entorpecentes, no porto do município de Lábrea, distante a 702 quilômetros de Manaus.

Os policiais receberam uma denúncia anônima, via 190, informando que em uma embarcação vinda de Manaus estaria um sofá e um puff embalados em plástico filme, contendo no interior de cada um deles, entorpecentes que seriam entregues a uma mulher a mando de um homem conhecido da polícia por envolvimentos em facções criminosas e tráfico de drogas.

A equipe foi ao local denunciado, após questionar o encarregado pelas encomendas, eles entraram na embarcação e localizaram a embalagem diante da descrição feita na denúncia.

Foi encontrado no porão, o sofá pequeno com forte odor de características de maconha, contendo no interior quatro tabletes de substância entorpecente com características de Oxi, pesando um total de 4,482 Kg, e cinco tabletes de substância entorpecente com aspecto de maconha, pesando um total de 10,176Kg.

Diante da materialidade encontrada, e a comprovação da denúncia, tudo foi apreendido e encaminhado a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para medidas cabíveis. A apreensão representa R$ 152.640,00 mil reais em prejuízo ao crime.



A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

FOTO: Divulgação/PMAM