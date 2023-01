PC-AM segue movimentação bancária via pix e prende integrante de grupo criminoso

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na tarde de quarta-feira (04/01), por volta das 16h, mandado de prisão temporária e de mandado de busca e apreensão em nome de Romário da Silva Vidinha, 28, pelos crimes de roubo majorado e organização criminosa. A ação policial ocorreu no Distrito Industrial I, zona sul.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, as equipes policiais estavam investigando um roubo majorado envolvendo cinco indivíduos, que adentraram armados em uma empresa de reciclagem, situada na zona sul, tendo sido dois deles identificados.

“Durante o roubo foi identificado que uma das vítimas tinha realizado um pagamento via pix para um homem identificado como Warley Silva de Vasconcelos. O indivíduo, por sua vez, transferiu o valor de R$ 7.300 mil, também por meio do mecanismo pix, para Romário”, disse.

Ainda conforme a autoridade policial, durante as investigações foi constatado que o grupo criminoso chegou a realizar um segundo roubo na zona norte e, também, transferiram um valor de R$ 4 mil para Romário.

“Durante o cumprimento do mandado, expedido pela juíza Aurea Lina Gomes Araújo, da Central de Inquéritos, apreendemos aparelhos celulares que comprovam o envolvimento de Romário, bem como, toda a empreitada criminosa”, falou.

Romário responderá por roubo majorado e organização criminosa e ficará à disposição da Justiça.