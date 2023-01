PC-AM prende mulher com 1,5 quilo de drogas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou operação, nesta quinta-feira (19/01), por volta das 6h, que resultou no cumprimento do mandado de busca e apreensão e na prisão, em flagrante, de Deicivone Figueiredo de Lira, 35. Com ela, foi apreendido 1,5 quilo de substâncias entorpecentes. A ação ocorreu no beco Rondônia, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 11° DIP, os policiais se deslocaram ao endereço para cumprir a ordem judicial, ocasião em que localizaram a infratora e as drogas.

“Durante buscas no imóvel, encontramos tabletes de oxi, cocaína, balanças de precisão, aparelhos celulares, além de material utilizado para embalar as drogas. A mulher foi presa e conduzida à delegacia para os procedimentos cabíveis”, informou o delegado.

A mulher responderá por tráfico de drogas e será encaminhada à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.