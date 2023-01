PC-AM e PMAM apreendem cerca de 605 kg de drogas, avaliados em mais de R$12 milhões

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí (a 751 quilômetros de distância de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu, na segunda-feira (09/01), por volta das 19h30, cerca de 605 quilos de pasta base de cocaína e maconha tipo skunk, em uma embarcação no Rio Solimões, nas proximidades daquele município.

Dois indivíduos identificados como Joilson Moreira de Souza e Laércio Furtado Carvalho, de idades não identificadas, foram conduzidos à delegacia e deverão responder por envolvimento no crime.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou que esse é mais um trabalho exitoso realizado pelos policiais de Jutaí, que retiraram de circulação grande quantidade de entorpecentes.

“Vamos dar continuidade nesse trabalho nos demais municípios do interior do Amazonas, com mais operações, a fim de realizar um combate cada vez mais firme ao tráfico de drogas. Parabenizo a integração entre a PC e PM no interior do estado”, afirmou Mavignier.

Segundo o investigador Flávio Silva, gestor da 56ª DIP, as equipes policiais receberam a informação sobre uma embarcação que estaria descendo do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital), e atacada por piratas de rio e, de imediato, solicitaram apoio de policiais militares.

“Conseguimos uma lancha e nos deslocamos para o rio, a cerca de 10 quilômetros da sede de Jutaí, onde avistamos uma embarcação de pequeno porte atracada na margem. Realizamos a abordagem e encontramos os tripulantes amarrados. Eles nos relataram que os criminosos haviam fugido ao escutarem o barulho da nossa lancha”, detalhou o gestor.

Ainda conforme o investigador, foi realizada revista minuciosa na embarcação, ocasião em que no assoalho foram localizados 280 tabletes de pasta base da cocaína e 245 de maconha tipo skunk, que totalizaram cerca de 605 quilos. A embarcação também foi apreendida. Todo o material causou prejuízo de mais de R$ 12 milhões ao crime organizado.

Procedimentos

A tripulação, a embarcação e os entorpecentes foram encaminhados para a 56ª DIP de Jutaí, onde serão realizados os trâmites legais. Todo o material ficará à disposição da Justiça.