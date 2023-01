PC-AM destaca atuação e investimentos no interior do estado

O Departamento de Polícia do Interior (DPI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), atua na coordenação de todas as delegacias do interior do estado, sendo inclusive, responsável por planejar grandes operações, que resultam em apreensões de entorpecentes, armas e prisões de criminosos, a fim de levar mais segurança à população dos municípios.

Ao longo de 2022, conforme dados da Departamento de Recebimento, Análise e Distribuição de Material Apreendido (Drad), da PC-AM, foram apreendidas mais de meia tonelada de drogas (665,32 quilos), entre cocaína e pasta-base dessa substância, maconha tipo skunk e drogas sintéticas. Também foram encaminhados mais de 5 mil inquéritos ao Poder Judiciário, realizadas cerca de 3 mil prisões, além de mais de 400 armamentos apreendidos.

O delegado Paulo Mavignier, que é o novo diretor do DPI, destacou que em 2023 esse trabalho irá continuar para que a nova gestão direcione ações estruturais para os municípios, como fornecimento de armamento, equipamentos, lanchas, para que os policiais que atuam nesses locais possam montar grandes operações e levar mais segurança à população.

“Trago o conhecimento acumulado durante os últimos seis anos à frente do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), combatendo o narcotráfico no Amazonas. Com uma visão macro vai ser possível verificar as demandas que são prioridades para que o policial atue de forma efetiva aos crimes e tenha melhores condições de trabalho”, enfatizou o delegado.

A autoridade policial destaca que é preciso fortalecer o interior como um todo, sendo um dos projetos do DPI voltado a direcionar lanchas fluviais para todos os municípios, que é a viatura nos rios. Segundo Mavignier, é necessário que as equipes tenham lanchas com capacidade de transporte para que os policiais possam realizar diligências em comunidades rurais distantes.

Combate ao narcotráfico

O delegado comenta que o combate ao narcotráfico será intensificado, pois o Amazonas é vizinho dos maiores produtores de maconha e cocaína do planeta, que é o Peru e a Colômbia, e essas drogas passam inevitavelmente pelos rios do interior. “Por onde elas passam causam destruição, medo e pavor nas famílias ribeirinhas, acumulando piratas dos rios. Vamos atuar fortemente no combate a essas organizações criminosas”, afirma.

Mavignier destaca que há um marco na Segurança Pública do Estado que é a Base Arpão, localizada no Rio Solimões, entre os municípios de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e Tefé (a 523 quilômetros), que atua fortemente no combate ao narcotráfico, inclusive, com atuação de policiais civis em conjunto com as demais forças de segurança.

Investimentos

O diretor do DPI ressalta que a Polícia Civil está recebendo as novas turmas de policiais, que conta com delegados, escrivães e investigadores, que estão em formação, e chegam para somar esforços e fortalecer a segurança e o trabalho investigativo no interior. “Teremos delegados em todos os municípios do estado”, assegura.

Entre as prioridades da nova gestão, está a revitalização de todas as delegacias do estado, para que o servidor tenha melhores condições de trabalho e a população um atendimento de excelência, e saia com satisfação de que foi bem atendida.

Entre as delegacias que já passaram por revitalização estão as Anori, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Borba, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Itapiranga, Juruá, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Nhamundá, Novo Aripuanã, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé, Urucará, Urucurituba, além do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM