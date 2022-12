PC-AM busca informações sobre seis pessoas que desapareceram “URGENTE”

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), busca informações sobre o paradeiro de seis pessoas que desapareceram em zonas distintas de Manaus.

Conforme as delegadas Catarina Torres e Joyce Coelho, titulares da Deops e Depca, respectivamente, o apoio da sociedade, por meio do compartilhamento da imagem das pessoas desaparecidas, nas redes sociais, é imprescindível para o desfecho dos casos.

Desaparecidos

Gessica Nascimento dos Santos, de 13 anos, está desaparecida desde o dia 7 de dezembro deste ano, por volta das 12h40, quando saiu de sua residência, bairro Flores, zona centro-sul, para ir à escola. Desde então, não foi mais vista.

Na segunda-feira (12/12), foi registrado o desaparecimento de Lucas Custodio Costa Muniz, 23. Ele desapareceu por volta das 10h30, após sair de sua residência para ir até um supermercado no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

Allana Gabrielly Medeiros de Souza, 12, desapareceu na madrugada de terça-feira (13/12), por volta das 3h30, quando saiu de casa, no bairro Novo Aleixo, zona norte. O paradeiro de Allana é incerto.

Também na terça-feira, por volta das 18h30, Elciele Santos da Cruz, 13, desapareceu após solicitar, junto com uma amiga, um carro via aplicativo de mobilidade urbana. Ambas estavam no Centro, zona centro-sul e solicitaram o carro para os bairros Japiim e Cidade Nova. Entretanto, conforme o Boletim de Ocorrência (BO), apenas a colega dela chegou em casa, e Elciele está desaparecida desde então.

Na Depca, foi comunicado o desaparecimento de Julia Isabelly Ferreira Da Silva, 10. O fato ocorreu na quarta-feira (14/12), por volta do meio-dia, após Julia pegar um ônibus da linha 678, em direção ao Terminal 5, no bairro São José Operário, zona leste.

Ainda na quarta-feira, por volta das 23h, Jenifer Evely Alves Freire, 18, desapareceu nas proximidades de um shopping center situado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul. De acordo com o BO, Jenifer costuma utilizar um ponto de ônibus naquela localidade para retornar para sua casa, mas não deu notícias aos familiares sobre seu paradeiro, e seu celular se encontra desligado.

Colaboração

A PC-AM solicita, a quem saiba a localização dos desaparecidos, que repasse informações por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops, e pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Em casos de crianças e adolescentes, as informações devem ser repassadas à Depca, por meio do número (92) 99486-4027, ou pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100).

Endereços

A Deops está situada na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul; já a Depca fica localizada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, na mesma zona da cidade.