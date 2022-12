Patinadora olímpica viraliza ao fazer “dança da Wandinha” no gelo

A patinadora olímpica russa Kamila Valieva reproduziu a famosa “dança da Wandinha” durante sua apresentação no Campeonato Russo de Patinação Artística. A apresentação, que viralizou nas redes sociais, rendeu à atleta de 16 anos a medalha de prata.

Para sua apresentação, Valieva se vestiu como a personagem interpretada por Jenna Ortega, com suas tranças características e o vestido de babados que ela usou no baile da escola no quarto episódio da série.

A patinadora começou seu número emergindo no gelo de fora da borda do rinque, com a mão pintada para parecer o personagem Mãozinha.

Depois de patinar ao som do tema da série, a música mudou para “Goo Goo Muck” da banda The Cramps – música que tocou durante a cena de dança. E Valieva fez os movimentos que Ortega coreografou para a série.

Além da medalha de prata e da fama na internet, a apresentação de Valieva também marcou o seu retorno à patinação depois de ter se envolvido numa polêmica em fevereiro passado, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, quando foi revelado que ela havia testado positivo para o medicamento cardíaco trimetazidina, banido meses antes. Dois outros medicamentos para o coração não proibidos também foram encontrados em sua amostra.

Mas, após ir a julgamento, ela conseguiu se valer do fato de ser menor para continuar competindo.

Confira abaixo a apresentação de Kamila Valieva e a compare com a dança original.