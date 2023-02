Paredão do BBB23: Público se divide entre Bruno Gaga e Paula: “Plantas”

O BBB23 segue sendo um dos assuntos mais comentados das redes sociais e, nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, o público do Área VIP, após publicarmos a definição do Paredão, começaram a clamar pelas eliminações de Bruno Gaga e Paula do reality show.

Dessa forma, em postagens feitas em nossas redes sociais, o público em geral ficou divido e muitos clamam pela saída de um dos confinados do BBB23. No entanto, no Facebook deste site, a maioria dos internautas pedem para que Paula seja a eliminada da atração na próxima terça. Por sua vez, no Instagram, muitos pedem a saída de Bruno Gaga.

Em suma, até este momento, a maioria das enquetes dos sites de entretenimento, mostram um empate técnico entre ambos e, ainda é muito cedo para afirmar quem deixará a atração mais vigiada do país. “Fora Gaga, planta! #BBB23“, disparou um internauta no Instagram. “Fora Paula“, pediu outro, também na mesma rede social.