Obra do Núcleo de Atendimento ao Servidor da Segurança alcança reta final e chega a 92% de execução

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, visitou, na terça-feira (10/01), a obra de construção do Núcleo de Atendimento ao Servidor da Segurança, realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a SSP-AM. O novo espaço já alcançou 92% de execução e a previsão de entrega é para o mês de fevereiro.

A obra é uma das 12 que estão sendo realizadas por meio do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho de 2020, pelo governador Wilson Lima, e que contempla investimentos na área de Segurança Pública.

De acordo com o secretário, o local funcionará como uma policlínica, oferecendo serviços de atendimento básico, além de atendimento psicológico para servidores e familiares.

“É um local que vai atender o servidor da Segurança Pública como um todo, da Polícia Militar, Polícia Civil e demais órgãos do sistema. É um local grande, como se fosse uma policlínica, que vai atender os servidores e toda a família, com serviços de imagens, histórico médico, laboratórios, fisioterapia, odontológica e, também, psicológica com profissionais da área”, disse o secretário.

Estrutura

O local terá uma estrutura ampla com 45 salas entre consultórios médicos e especialidades, além de salas para exames, vacinação e espaço para fisioterapia, onde atenderá a demanda de todo o sistema de segurança pública do Amazonas. O núcleo fica localizado na avenida Mário Ypiranga, 1.999, zona sul de Manaus.

FOTO: Carlos Soares/SSP-AM