O PREFEITO DE HUMAITÁ E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ESTIVERAM NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM BRASÍLIA

Nosso gestor municipal e a secretária Arnaldina Chagas, se reuniram em Brasília, durante esta tarde, no Ministério da Educação com a dra. Kátia Schweickardt, Secretária da Educação Básica Nacional, para tratar das políticas educacionais, visando a melhoria da qualidade do ensino no município, que subiu do 40° lugar para o 5° lugar no IDEB nacional, no ano de 2022 no Amazonas.

REUNIÃO NO FNDE

Dedei Lobo e a secretária de educação municipal, estiveram também reunidos também no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para tratativas das obras das escolas municipais, Marlúcia Gomes, da cidade e da escola Manoel Tiago que fica localizada no Lago do Antônio, Comunidade do Engenho, que será inaugurada brevemente.