Número de passageiros cresce mais de 131% no transporte rodoviário intermunicipal do Amazonas

O quantitativo de passageiros que utilizaram o serviço de transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas aumentou 131,96% em 2022, em relação ao ano de 2021. O dado é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar esse sistema de transporte.

Ano passado, 750.531 pessoas usaram o modal rodoviário e em 2021 o número foi de 323.557. As fiscalizações também saltaram de 33.784 para 69.538 em um ano. Ou seja, em 2022, as inspeções foram ampliadas em 105,83%.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, explicou que o fluxo de passageiros vem aumentando desde setembro de 2021, com o fim das medidas de restrição em decorrência da pandemia de Covid-19.

Rufino destaca ainda que, seguindo orientação do governador Wilson Lima, de promover um transporte cada vez mais seguro aos usuários, a Agência Reguladora ampliou a quantidade de fiscais, postos e ações itinerantes no interior do Amazonas, principalmente em períodos de festividade com maior presença de público.

Trabalho contínuo

Para 2023, o gestor adiantou que a Arsepam planeja continuar a expansão dos postos de fiscalização em Manaus e no interior do estado. Em 2022, foram inaugurados dois novos postos, sendo um em Itacoatiara e outro em Careiro da Várzea, municípios distantes respectivamente 176 e 25 quilômetros da capital. Este último é o primeiro multimodal do Amazonas, atendendo tanto o transporte rodoviário quanto o hidroviário intermunicipal.

O diretor-presidente informou que a Diretoria Técnica (DTEC) e a Assessoria Jurídica (Asjur) da Arsepam estudam, para este ano, a elaboração de uma proposta de concurso público para a autarquia, com a finalidade de obter um quadro permanente de servidores, facilitando a continuidade dos trabalhos regulatórios desenvolvidos.

Movimentação

Em 2022, o mês com maior fluxo de usuários foi agosto, com 89.858, e fevereiro registrou o menor, com 47.050. O posto com maior saída foi a Ponte Jornalista Phelippe Daou (“Ponte Rio Negro”), em Iranduba (a 27 km de Manaus), com 336.601.

Por sua vez, o com menor incidência foi o de Careiro da Várzea, inaugurado em outubro do ano passado, com 2.531 – número referente ao modal rodoviário.

Os demais postos registraram o seguinte quantitativo de passageiros em 2022: Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, 286.893; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), 102.346; Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, com 17.870; e, por fim, Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 4.290.

Destinos

As cidades do interior mais procuradas foram Iranduba (182.916 passageiros – 24,37%), Manacapuru (129.821 – 17,29%) e Itacoatiara (97.724 – 13,02%).

Segundo informações do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam, foram abertos 75 autos de constatação no ano passado. Dentre as penalidades constatadas, a maioria foi referente à falta de cadastro junto à Agência, seguida do atraso nos horários de saída e chegada dos ônibus na Rodoviária de Manaus.

FOTOS: Moisés Henrique/Arsepam