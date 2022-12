No Ceará, PC-AM e PC-CE deflagram operação e prendem responsáveis por golpes no Amazonas e em outros estados

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou, ao longo da manhã desta terça-feira (06/12), operação policial que resultou na prisão de Francisco Marcelo Loureiro, de 32 anos; Francisco Marcos Tomé de Souza, 35; Manuel Paiva da Silva Junior, 58; Ricardo da Silva Júnior, 26; e Vanessa de Oliveira Nogueira, 33. Durante a ação, foram cumpridos 20 mandados, sendo dez de prisão e dez de busca e apreensão.

A ação ocorreu em diversas cidades situadas no estado do Ceará e foi desencadeada em conjunto com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).

O delegado Denis Pinho, titular da unidade especializada, esclareceu que a PC-AM tomou conhecimento de que indivíduos residentes no Ceará estavam se passando por desembargadores que atuam no Amazonas, Acre, Pernambuco, entre outros estados, para aplicar golpes em diversas vítimas.

“Estávamos há quatro meses investigando esses infratores, que alegavam precisar recolher algumas taxas nos valores de R$ 4 mil a R$ 15 mil, referentes à liberação de alvarás judiciais, em nome de pessoas que tinham ações tramitando na Justiça. As vítimas depositavam o dinheiro, acreditando que estavam enviando os valores para a Justiça”, esclareceu.

Procedimentos

Francisco Marcelo, Francisco Marcos, Manuel Paiva, Ricardo da Silva e Vanessa de Oliveira responderão por estelionato e ficarão à disposição do Poder Judiciário do Ceará.

FOTOS: Divulgação/PC-AM