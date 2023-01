No Amazonas: Wilson Lima inicia entrega de mais de 2 mil cartões do Auxílio Estadual Permanente.

O governador Wilson Lima dá início, nesta segunda-feira (30/01), a uma nova etapa de entregas de cartões do Auxílio Estadual. O programa foi instituído para atender 300 mil famílias amazonenses em situação extrema pobreza com o crédito R$ 150 mensais.

Com a atualização dos beneficiários, novas famílias poderão ser atendidas pelo Auxílio Estadual, o maior programa de transferência de renda da história do estado, que garante segurança alimentar a quem precisa e impulsiona o aquecimento econômico com a injeção de mais de R$ 40 milhões mensalmente no comércio.