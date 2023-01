Netflix divulga programação de filmes para 2023; veja lista completa

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (18) a lista completa de filmes que chegarão ao streaming em 2023. Entre os destaques estão Resgate 2 (sequência de um dos filmes mais assistidos da plataforma), a comédia romântica Na Sua Casa ou Na Minha e o filme Mistério em Paris, continuação de Mistério no Mediterrâneo, com Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Filmes que chegam à Netflix em 2023

Janeiro

Procura-Se Gonker (13 de janeiro)

Após perder seu amado cãozinho na Trilha do Apalache, um jovem e seu pai partem em uma busca desesperada para salvá-lo antes que seja tarde demais. Baseado em uma história real incrível de humanidade e heroísmo.

Jung_E (20 de janeiro)

Neste eletrizante suspense de ficção científica, a humanidade foge de uma Terra devastada pelas mudanças climáticas. E, com o objetivo de dar fim à guerra nos abrigos, o cérebro de uma lendária mercenária é clonado para desenvolver a melhor guerreira com inteligência artificial.

Certas Pessoas (27 de janeiro)

Um casal e suas famílias examinam o amor moderno e dinâmicas familiares em meio a conflitos culturais, expectativas da sociedade e diferenças de geração nesta comédia de Kenya Barris.

Pamela Anderson – Uma História De Amor (31 de janeiro)

Pamela Anderson – Uma História de Amor lança um olhar intimista e humanizador sobre uma das loiras mais famosas do mundo. Abordando aspectos da vida e da carreira de Pamela, este documentário mostra sua trajetória de garota do interior a símbolo sexual, atriz, ativista e mãe dedicada.

Fevereiro

Destemido (3 de fevereiro)

Quando a jovem navegadora Jessica Watson (Teagan Croft) decidiu se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha, sem paradas e sem auxílio ao redor do mundo, muitos esperavam que ela falhasse. Com a ajuda de seu instrutor e mentor Ben Bryant (Cliff Curtis) e de seus pais (Josh Lawson e a ganhadora do Oscar Anna Paquin), Jessica decide realizar o que muitos acreditavam ser impossível, navegando por algumas das áreas mais perigosas dos oceanos nos 210 dias que passou no mar.

Bill Russell: Lenda Da NBA (8 de fevereiro)

Documentário definitivo sobre a vida e o legado do campeão Bill Russell

tanto na NBA quanto na luta pelos direitos civis.

Na Sua Casa Ou Na Minha? (10 de fevereiro)

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) são melhores amigos, mas não têm absolutamente nada em comum. Ela adora a rotina que tem com o filho em Los Angeles, e ele não consegue viver sem o agito de Nova York. Pelo menos, era assim até o dia em que decidiram trocar de casas por uma semana.

Fantasma E Cia (24 de fevereiro)

Kevin encontra um fantasma chamado Ernest em sua casa nova e viraliza nas redes sociais. Mas quando decidem investigar o mistério do passado de Ernest, os dois acabam virando alvos da CIA.

Março

LUTHER: o Cair da Noite (10 de março)

Em Luther: O Cair da Noite, uma continuação épica em longa-metragem da premiada série “Luther”, um assassino em série aterroriza Londres, mas o brilhante detetive John Luther (Idris Elba) está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso para capturar o psicopata cibernético que agora o desafia, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho custe o que custar.

The Magician’s Elephant (17 de março)

Peter (com voz de Noah Jupe na versão original) nunca perdeu as esperanças de encontrar a irmã Adel (com voz de Pixie Davies na versão original), que desapareceu há muito tempo. Um dia, ele vê uma vidente na praça da cidade e decide perguntar se a irmã continua viva. A resposta é surpreendente: para encontrá-la, ele precisa procurar um mago (com voz de Benedict Wong na versão original), que fará um elefante aparecer. Assim, Peter embarca em uma missão emocionante, tentando concluir três tarefas que parecem impossíveis, mas que vão mudar a cidade toda para sempre.

Mistério Em Paris (31 de março)



Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer uma agência de investigação particular decolar. Mas, quando um abastado amigo é raptado no próprio casamento, começa um caso peculiar de sequestro internacional.

Abril

Guia De Viagem Para O Amor (27 de abril)

Após um término de relacionamento inesperado, uma agente de viagens (Rachael Leigh Cook) aceita a missão de trabalhar disfarçada e obter informações sobre o turismo no Vietnã. No caminho, ela encontra aventura e romance com um guia de turismo local (Scott Ly). Até que o casal decide mudar de rumo para explorar a vida e o amor bem longe dos pontos turísticos mais badalados.

Maio

The Mother (12 de maio)

Uma assassina perigosa teve que abandonar a filha para fugir dos inimigos. Agora, anos depois, ela precisa sair do esconderijo se quiser proteger a menina.

Junho

Resgate 2 (16 de junho)

Depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro filme, o mercenário embarca em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.

Julho

Clonaram Tyrone! (21 julho)

Uma série de eventos misteriosos leva um trio inusitado (Boyega, Foxx e Parris) a uma grande conspiração governamental nesse suspense de ficção científica.

Agosto

Heart Of Stone (11 de agosto)

Rachel Stone (Gal Gadot) é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global, que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso (e mais perigoso) dessa instituição.

Lift (25 de agosto)

Um grupo de criminosos internacionais formado para impedir um ataque terrorista precisa executar a missão dentro de um avião, em pleno voo.

Outubro

Damsel (13 de outubro)

Uma donzela concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar usar sua inteligência e perseverança para sobreviver.

Pain Hustler (27 de outubro)

Após perder o emprego, uma mulher que dá duro para criar a filha vai trabalhar em uma startup farmacêutica e acaba se envolvendo em um esquema criminoso.

Novembro

The Killer (10 de novembro)

Depois de um erro com consequências desastrosas, um cruel assassino enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional. Mas, para ele, não é nada pessoal.

A Family Affair (17 de novembro)

Um romance inesperado tem consequências divertidas para uma jovem, sua mãe e seu chefe astro de cinema, que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade.

Leo (22 de novembro)

O velho lagarto Leo (Sandler) está cansado de viver há décadas preso em uma sala de aula com uma tartaruga (Bill Burr) como companheiro de terrário. Ao descobrir que só tem mais um ano de vida, ele planeja uma fuga para ver o mundo lá fora, mas acaba se envolvendo com os problemas de sua turma. No fim das contas, seus últimos desejos não são nada como ele imaginava, mas o resultado acaba sendo surpreendente.

Dezembro

Leave The World Behind (8 de dezembro)

Notícias de um apagão misterioso estragam as férias em família em Long Island. Quando a ameaça se intensifica, todos precisam bolar uma estratégia para sobreviver à possível crise enquanto tentam encontrar um lugar num mundo em colapso.

Rebel Moon (22 de dezembro)

Um exército comandado pelo tirano regente Balisarius começa a ameaçar a paz de uma colônia nos arredores da galáxia, e uma jovem com um passado misterioso chamada Kora é enviada em busca de guerreiros de outros planetas que possam ajudar a defendê-los.

Ainda sem data de estreia confirmada

The Archies

A Pegadora (Players)

Best. Christmas. Ever.

Carga Máxima (Overhaul)

Chakda ‘Xpress

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Choose Love

Chupa

The Deepest Breath

Felicidade Para Principiantes

Kill Boksoon

Love At First Sight

Maestro

Monkey Man

The Monkey King

Nimona

Nyad

Meus Sogros Tão Pro Crime

The Perfect Find

O Astronauta

Reptile

Rustin

Shirley

Vítima X Suspeita