Nesta próxima quinta-feira, acontecerá o I Fórum Setorial de Música do Amazonas deste ano de 2023.

O Fórum Setorial de Música do Amazonas faz parte do Sistema Nacional e Estadual de Cultura e tem por objetivo promover e estimular a discussão ampla de temas relevantes para a cultura e estabelecer diálogo permanente com os movimentos sociais da música com o intuito de propor ações efetivas voltadas ao segmento.

Acontecerá o I Fórum Setorial de Música do Amazonas nesta quinta! 😍 — Ryan Vasquez (@RyanVasquez0) February 14, 2023

Gostaria de convidar a todos músicos, produtores de música, instrumentistas, compositores, fazedores de cultura e agentes da cadeia produtiva de música para participar do Fórum Setorial de Música que acontecerá às 14h do dia 16/02/2023 no Palácio da Justiça, situado a Av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro histórico de Manaus, atras do Teatro Amazonas, para tratarmos da seguinte pauta:

Informes:

Proposta de Tabelamento de Cachês para trabalhos avulsos

Proposta de Tabelamento de Cachês para a SEC e Manauscult

Proposta do Festival dos Festivais

O que houver

Conto com a presença e participação de todos e todas!

Everaldo Barbosa

Conselheiro de Cultura

Secretário Geral do CONEC

