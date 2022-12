NATAL SOLIDÁRIO MOBILIZARÁ ASSISTENCIA SOCIAL NESTE 24 DE DEZEMBRO EM HUMAITÁ

No início da manhã uma equipe de servidores circularão pela cidade nos bairros mais carentes em busca de famílias que não terão praticamente nada em sua ceia natalina. Serão distribuidas centenas de cestas básicas as famílias carentes.

O prefeito do município Dedei Lobo determinou a busca e a visita inloco de assistentee para identificar famílias de baixa renda, para receberem cestas básicas com alimentos natalinos para criarem com seus familiares.

Preocupado principalmente com famílias que possuem crianças, Dedei Lobo informou a nossa redação que, mesmo que não consiga atender todas as famílias, não ficará parado neste final de ano.

O gestor encerrou dizendo que 400 pessoas receberão almoço de graça no restaurante Prato Cidadão que também estará aberto neste dia 24 de dezembro.

noticiadeverdade

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ