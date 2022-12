Nas últimas 24 horas, PMAM apreendeu armas, drogas e munições durante ações em todo o estado

Prisões ocorreram em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant e JutaíEntre a manhã de segunda-feira (05/12) e as primeiras horas desta terça-feira (06/12), nove pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant e Jutaí.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação mais de 60 porções de drogas, quatro armas de fogo, 14 munições e R$ 617 em espécie. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) prenderam dois jovens, de 19 e 21 anos, após tentarem roubar um ônibus na rodovia AM-070, no Km 5. A dupla de infratores estava em posse de um revólver calibre 32, duas munições intactas e uma faca. Eles foram encaminhados ao 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro São José Operário, policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatro homens, com idades entre 22 e 43 anos, pelo crime de receptação. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições e um simulacro de arma de fogo. Os suspeitos foram levados para o 14º DIP.

Interior

Em Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), policiais militares da Força Tática prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito os policiais encontraram 18 trouxinhas de cocaína, 8 trouxinhas de maconha, três celulares e R$ 617 em espécie. O homem foi conduzido à delegacia do município.

FOTO: Carlos Soares/Secom