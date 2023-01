Nas últimas 24 horas, 19 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Entre a manhã de quinta-feira (19/01) e as primeiras horas desta sexta-feira (20/12), 19 pessoas foram presas durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Anamã, Beruri, Boca do Acre, Canutama, Iranduba e Tonantins.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 245 porções de drogas, três armas de fogo, 95 munições e uma quantia de R$ 307 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens e uma mulher, com idades entre 21 e 28 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com os suspeitos, foram apreendidos 22 pinos e 28 trouxinhas de cocaína, cinco trouxinhas e uma porção de maconha, 13 porções de oxi e R$ 7 em dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 30ª Cicom prenderam dois homens, com idades entre 50 e 61 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no quilômetro 7, do Ramal do Brasileirinho, zona Leste na capital. Com a dupla, a polícia encontrou uma carabina, marca Taurus, calibre 22, e duas espingardas.

Foram apreendidos, ainda, quatro munições intactas, calibre 16, seis munições intactas, calibre 20 e 10 munições deflagradas, calibre 20. O homem foi encaminhado para o 14°DIP para os procedimentos cabíveis.

Interior

No município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, 24, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito, foi encontrado um motor branco 6.5 HP e 45 pacotes de pasta-base de cocaína. Ele foi conduzido à 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

As demais ocorrências de prisões foram efetuadas nos municípios de Anamã, Beruri, Canutama, Iranduba e Tonantins.

FOTO: Divulgação/ SSP-AM