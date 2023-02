Nas últimas 24 horas, 19 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Entre a manhã de terça-feira (31/01) e as primeiras horas desta quarta-feira (1º/02), 19 pessoas foram presas durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Coari, Fonte Boa, Novo Airão e Urucurituba.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 298 porções de entorpecentes, quatro armas de fogo, 43 munições e uma quantia de R$1.935,40 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Betânia, zona sul, policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 27 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em posse do suspeito foi apreendido uma pistola, 9 milímetros, com 12 munições intactas. O suspeito foi levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 24ª Cicom prenderam um casal, com idades entre 20 e 33 anos, pelo crime de roubo, no bairro Centro, zona sul da capital. Com os dois foi apreendido o veículo, Fiat Siena Fire, de placa NOV-0494 e uma faca. Os suspeitos foram encaminhados ao 1°DIP.

Interior

No município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com o homem foi apreendido 68 trouxinhas de oxi, uma porção grande da mesma droga, cerca de 130 gramas de maconha do tipo skunk, um caderno de anotações, uma arma de fabricação caseira, três balanças de precisão e R$1.257,05 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à delegacia de Urucurituba, para os procedimentos cabíveis.

As demais prisões ocorreram nos municípios de Coari, Fonte Boa e Novo Airão.

FOTO: Divulgação/SSP-AM