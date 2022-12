Nas últimas 24 horas, 16 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados pela PMAM no estado

Entre a manhã de segunda-feira (12/12) e as primeiras horas desta terça-feira (13/12), 16 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Apuí, Nova Olinda do Norte, Parintins e Presidente Figueiredo.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação mais de 230 porções de drogas, uma arma de fogo e mais de R$ 580 em espécie. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus, policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas. Com o infrator, os policiais apreenderam 10 porções de skunk em erva, 51 porções de pedra de oxi, uma balança digital e R$ 19 em espécie. O homem foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 13ª Cicom prenderam dois homens, de 20 e 28 anos, por receptação, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime durante a ação. O trio foi interceptado quando estava em uma motocicleta modelo Honda Pop, de cor prata e placa PHB-8251, com restrição de roubo.

Em posse dos suspeitos foram encontrados vários celulares, um simulacro de arma de fogo, três relógios, um anel e um cordão dourado. Os infratores foram levados para o 6º DIP e o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Interior

Em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), policiais da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam duas adolescentes por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Na ação, os policiais apreenderam 45 pacotes de cocaína, 57 trouxinhas de oxi, 19 trouxinhas de maconha, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e duas balanças de precisão. As adolescentes foram conduzidas à delegacia do município.

FOTO: Carlos Soares/Secom