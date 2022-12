“Não nos assusta!”; Titular da França ‘alfineta’ Messi e clima ferve nos bastidores pré-final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo está definida: França x Argentina se enfrentam no próximo domingo (18), às 12h, no Estádio Lusail, a seleção vencedora do confronto será a nova tricampeã Mundial. Os argentinos passaram pela Croácia vencendo por 3 a 0 na semifinal, com show do craque Lionel Messi, enquanto os franceses venceram Marrocos por 2 a 0.

O clima já está fervendo nos bastidores para o confronto. Após a vitória da França sobre Marrocos, Theo Hernandéz foi questionado sobre Lionel Messi, e ele não perdeu a oportunidade para ‘alfinetar’ na resposta: “Agora vamos nos recuperar até domingo. O Messi não nos assusta. A Argentina tem um time incrível, mas temos alguns dias para trabalhar”, disse.

Lionel Messi é ídolo da nação argentina e vem fazendo sua melhor Copa do Mundo, sendo um dos melhores jogadores, mesmo estando próximo do fim da carreira. Ao lado de Mbappé, Messi é o artilheiro do Mundial com cinco gols marcados e caso marque no domingo, além de um possível título, pode também se isolar na artilharia da competição.

Sobretudo, as duas seleções chegam em um grande momento para a final da Copa do Mundo. A Argentina começou a competição com incertezas ao perder para Arábia Saudita, mas se recuperou e conseguiu chegar em mais uma decisão de Mundial. Já os franceses perderam apenas para Tunísia, quando já estavam classificados, e vão defender o título conquistado em 2018. A bola rola às 12h, no Estádio Lusail.